25.10.2017 | 12:56

В Колышлейском районе вынесен приговор 45-летнему местному жителю, которому инкриминировалось применение насилия к представителю власти, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

В сентябре мужчина был доставлен участковым уполномоченным в приемное отделение районной больницы для прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

При положительном результате сельчанина привлекли бы к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.

Разозлившись, мужчина несколько раз ударил стоявшего рядом полицейского по ноге, так что у того появились кровоподтеки.

«Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.