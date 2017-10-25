Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 окт 2017|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  57.61
 

Криминал | Житель Колышлейского района получил срок за нападение на полицейского

25.10.2017|12:56
Печать

В Колышлейском районе вынесен приговор 45-летнему местному жителю, которому инкриминировалось применение насилия к представителю власти, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

В сентябре мужчина был доставлен участковым уполномоченным в приемное отделение районной больницы для прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

При положительном результате сельчанина привлекли бы к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде.

Разозлившись, мужчина несколько раз ударил стоявшего рядом полицейского по ноге, так что у того появились кровоподтеки.

«Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!