25.10.2017 | 13:10

52-летний житель Заречного, уже привлекавшийся к уголовной ответственности, вновь может оказаться на скамье подсудимых. Он подозревается в краже денег.

«16 октября мужчина по просьбе знакомых выносил старые вещи из квартиры их умершей родственницы. В них он нашел 106 тысяч рублей», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника отделения уголовного розыска МО МВД по ЗАТО Заречный Михаила Пушкарева.

Обнаруженные в вещах покойницы деньги мужчина забрал себе и даже успел потратить 2 тысячи рублей. Остальную сумму у него изъяли сотрудники полиции.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.