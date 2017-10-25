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Криминал | Зареченец подозревается в краже денег из квартиры умершей женщины

25.10.2017|13:10
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52-летний житель Заречного, уже привлекавшийся к уголовной ответственности, вновь может оказаться на скамье подсудимых. Он подозревается в краже денег.

«16 октября мужчина по просьбе знакомых выносил старые вещи из квартиры их умершей родственницы. В них он нашел 106 тысяч рублей», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника отделения уголовного розыска МО МВД по ЗАТО Заречный Михаила Пушкарева.

Обнаруженные в вещах покойницы деньги мужчина забрал себе и даже успел потратить 2 тысячи рублей. Остальную сумму у него изъяли сотрудники полиции.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник — фото Pixabay.com
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