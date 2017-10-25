25.10.2017 | 12:03

24-летняя жительница города Сурска Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в краже.

Преступление произошло в середине сентября. Мать троих детей пришла к 64-летней знакомой из соседнего подъезда и попросила у нее мобильник, чтобы позвонить родственникам. Хозяйка квартиры дала молодой женщине сотовый телефон, а сама отвлеклась на домашние дела. Пользуясь случаем, гостья с помощью услуги «Мобильный банк» перевела с банковской карты пенсионерки на свою карту 3 500 рублей.

Скрывая улики, женщина удалила СМС-сообщение о списании денег со счета, поступившее на на телефон. Однако позже оператор продублировал сообщение. Так владелица мобильника обнаружила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы.

«После утверждения обвинения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.