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Криминал | В Сурске 24-летняя многодетная мать обвиняется в краже денег с карты соседки

25.10.2017|12:03
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24-летняя жительница города Сурска Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в краже.

Преступление произошло в середине сентября. Мать троих детей пришла к 64-летней знакомой из соседнего подъезда и попросила у нее мобильник, чтобы позвонить родственникам. Хозяйка квартиры дала молодой женщине сотовый телефон, а сама отвлеклась на домашние дела. Пользуясь случаем, гостья с помощью услуги «Мобильный банк» перевела с банковской карты пенсионерки на свою карту 3 500 рублей.

Скрывая улики, женщина удалила СМС-сообщение о списании денег со счета, поступившее на на телефон. Однако позже оператор продублировал сообщение. Так владелица мобильника обнаружила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы.

«После утверждения обвинения уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.10.2017 12:22|

Продвинутая молодежь.

Гость|25.10.2017 12:26|

Детей что ли отнять задумали?

Имя: Гость
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