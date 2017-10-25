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Криминал | В Бессоновском районе со склада похитили сто килограммов меди

25.10.2017|14:01
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Пломба на замке склада не помешала злоумышленникам совершить крупную кражу: они проникли на охраняемую территорию, минуя дверь.

«Похитили изделия из меди общей массой более 100 килограммов. По подозрению в совершении данного преступления была установлена причастность двух жителей Бессоновского района, один из которых 1988 года рождения, другой 1996 года рождения», - сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

«После того как зашли на территорию, мы увидели трубы и решили забрать их. Забрали, после чего донесли до машины - и нас поймали сотрудники полиции», - рассказал один из подозреваемых.

Сейчас оба они находятся под подпиской о невыезде. За содеянное им грозит до пяти лет тюрьмы.

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