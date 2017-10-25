Пензенские полицейские раскрыли кражу из аптеки, расположенной на улице Рахманинова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась представитель торговой организации.
Женщина рассказала, что похищен витаминно-минеральный комплекс для детей стоимостью 2 607 рублей.
Участковые уполномоченные установили, что к совершению преступления причастны два жителя Пензы в возрасте 33 и 39 лет.
«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Кража века.