Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 окт 2017|10:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Криминал | Двое пензенцев признались в краже детских витаминов из аптеки

25.10.2017|09:15
Печать

Пензенские полицейские раскрыли кражу из аптеки, расположенной на улице Рахманинова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась представитель торговой организации.

Женщина рассказала, что похищен витаминно-минеральный комплекс для детей стоимостью 2 607 рублей.

Участковые уполномоченные установили, что к совершению преступления причастны два жителя Пензы в возрасте 33 и 39 лет.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2017 09:24|

Кража века.

Гость|25.10.2017 09:29|

Гость писал(a):

Кража века.
надо ж попасть на зимние квартиры. опять же попы и грехи отпустят

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!