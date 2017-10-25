25.10.2017 | 09:15

Пензенские полицейские раскрыли кражу из аптеки, расположенной на улице Рахманинова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась представитель торговой организации.

Женщина рассказала, что похищен витаминно-минеральный комплекс для детей стоимостью 2 607 рублей.

Участковые уполномоченные установили, что к совершению преступления причастны два жителя Пензы в возрасте 33 и 39 лет.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.