23.10.2017 | 09:21

Задержанными в Москве сотрудниками полиции из Пензенской области оказались оперуполномоченный отдела уголовного розыска и старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный.

По версии следствия, днем 20 октября обвиняемые в автомобиле, который был припаркован возле дома на Старомарьинском шоссе, получили от женщины, подозреваемой в мошенничестве, взятку в размере 243 000 рублей.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за непроведение у подозреваемой неотложного обыска в жилище и недоставление последней к дознавателю Пензенской области для проведения с ней следственных действий», - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по г. Москве.

После получения денежного вознаграждения мужчины были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности. Свою вину они признали.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - уточнили в пресс-службе.