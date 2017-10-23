23.10.2017 | 16:25

В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования.

По версии следствия, 10 сентября при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, а также депутатов Собрания представителей Городищенского района четвертого созыва в селе Средняя Елюзань неустановленные лица фальсифицировали подписи избирателей в списках.

«Так, в список избирателей внесен мужчина (подпись от его имени имеется в графах выдачи бюллетеней), при этом с 2013 года по настоящее время он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Пензенской области», - сообщили в региональном управлении СК России.

Кроме того, в документах была проставлена подпись жительницы Средней Елюзани, которая несколько лет проживала в другом населенном пункте и в день голосования на участке не появлялась.

«Проведенной судебной почерковедческой экспертизой установлено, что подписи от имени вышеуказанных избирателей выполнены не ими, а другими лицами», - уточнили в СУ СК России по области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.