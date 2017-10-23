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Криминал | В Средней Елюзани могли фальсифицировать подписи избирателей

23.10.2017|16:25
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В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования.

По версии следствия, 10 сентября при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, а также депутатов Собрания представителей Городищенского района четвертого созыва в селе Средняя Елюзань неустановленные лица фальсифицировали подписи избирателей в списках.

«Так, в список избирателей внесен мужчина (подпись от его имени имеется в графах выдачи бюллетеней), при этом с 2013 года по настоящее время он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Пензенской области», - сообщили в региональном управлении СК России.

Кроме того, в документах была проставлена подпись жительницы Средней Елюзани, которая несколько лет проживала в другом населенном пункте и в день голосования на участке не появлялась.

«Проведенной судебной почерковедческой экспертизой установлено, что подписи от имени вышеуказанных избирателей выполнены не ими, а другими лицами», - уточнили в СУ СК России по области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Гость|23.10.2017 16:57|

Акчурин там одномандатник?

Гость|23.10.2017 17:00|

Только ли в Средней Елюхани фальсификации за жуликов и воров?

Гость|23.10.2017 17:02|

Причем это делают учителя.У них там явка получается чуть ли не 100,

Гость|23.10.2017 17:10|

Председателя и секретаря Избиркома под суд.

Имя: Гость
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