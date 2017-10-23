В Пензе сотрудники Росгвардии задержали группу злоумышленников, подозреваемых в грабеже. В пятницу, 20 октября, возле общежития на улице Минской неизвестные сорвали с девушки золотую цепочку, сели в автомобиль и уехали.
Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, и в городе был введен план «Перехват». На улице Суворова росгвардейцы обнаружили подходящую под описание машину. Однако, увидев патрульный экипаж со спецсигналами, злоумышленники попытались скрыться.
«Оценив ситуацию, сотрудники Росгвардии вызвали подкрепление. К погоне присоединился усиленный экипаж группы задержания вневедомственной охраны», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
На улице Дзержинского преследуемый автомобиль был блокирован и остановлен. Как оказалось, внутри находились четверо жителей Пензы, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
«Бойцами Росгвардии подозреваемые были задержаны и переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», - резюмировали в пресс-службе.
Молодцы, только надо было открывать огонь на поражение когда они попытались скрыться!