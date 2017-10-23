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Криминал | Росгвардейцы устроили погоню за подозреваемыми в грабеже пензенцами

23.10.2017|12:36
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали группу злоумышленников, подозреваемых в грабеже. В пятницу, 20 октября, возле общежития на улице Минской неизвестные сорвали с девушки золотую цепочку, сели в автомобиль и уехали.

Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, и в городе был введен план «Перехват». На улице Суворова росгвардейцы обнаружили подходящую под описание машину. Однако, увидев патрульный экипаж со спецсигналами, злоумышленники попытались скрыться.

«Оценив ситуацию, сотрудники Росгвардии вызвали подкрепление. К погоне присоединился усиленный экипаж группы задержания вневедомственной охраны», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На улице Дзержинского преследуемый автомобиль был блокирован и остановлен. Как оказалось, внутри находились четверо жителей Пензы, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

«Бойцами Росгвардии подозреваемые были задержаны и переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», - резюмировали в пресс-службе.

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Гость|23.10.2017 12:47|

Молодцы, только надо было открывать огонь на поражение когда они попытались скрыться!

Гость|23.10.2017 12:48|

и что то не ясно потерпевшая цепочку носила поверх пуховика чтоль?

Гость|23.10.2017 12:53|

Да учения же, учения!

Гость|23.10.2017 13:36|

Заголовок, как всегда, восхищает. ПензаИнформ, браво! Сидели-сидели эти самые росгвардейцы и стало скучно. А давай-ка мы погоняемся. И устроили они погоню. И сами повеселились и грабителей задержали. Молодцы! И росгвардейцы, и журналисты ПензаИнформ...

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