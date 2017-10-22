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Криминал | В Пензе двое мужчин подозреваются в краже шести блоков сигарет

22.10.2017|13:42
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После того как двое подозрительных мужчин покинули магазин, хозяйка заведения просмотрела запись и обратилась в полицию с заявлением.

«Женщина пояснила, что неизвестные лица из принадлежащей ей торговой точки похитили шесть блоков сигарет различных марок. Ущерб составил более 6 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Надежда Мазнева.

Двое задержанных молодых людей ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Теперь их замучила совесть.

«Подозреваемые вину в совершении данного преступления признали, в содеянном раскаялись», - уточнила Надежда Мазнева.

И все же уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Наказание - до пяти лет лишения свободы.

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Гость|22.10.2017 14:29|

Двое мужчин решили похитить Стелу Героев Пензы с улицы Московской.

Гость|22.10.2017 15:12|

Этим двум мудакам курение будет особенно опасным для здоровья .

Имя: Гость
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