22.10.2017 | 13:42

После того как двое подозрительных мужчин покинули магазин, хозяйка заведения просмотрела запись и обратилась в полицию с заявлением.

«Женщина пояснила, что неизвестные лица из принадлежащей ей торговой точки похитили шесть блоков сигарет различных марок. Ущерб составил более 6 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Надежда Мазнева.

Двое задержанных молодых людей ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Теперь их замучила совесть.

«Подозреваемые вину в совершении данного преступления признали, в содеянном раскаялись», - уточнила Надежда Мазнева.

И все же уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Наказание - до пяти лет лишения свободы.