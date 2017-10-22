Пензенские полицейские раскрыли кражу из аптеки, расположенной на улице Пушкина. Днем двое злоумышленников похитили оттуда медицинский аппарат.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин 35 и 39 лет, ведущие бродяжнический образ жизни.
Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности граждане признались в содеянном.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Все таки сотрудники УГРО установили... А то сначала подумалось сами пришли сознаваться (судя по заголовку наших журналюшек), совесть замучила