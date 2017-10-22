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Криминал | В Пензе двое бродяг признались в краже медицинского аппарата из аптеки

22.10.2017|10:34
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Пензенские полицейские раскрыли кражу из аптеки, расположенной на улице Пушкина. Днем двое злоумышленников похитили оттуда медицинский аппарат.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое мужчин 35 и 39 лет, ведущие бродяжнический образ жизни.

Ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности граждане признались в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|22.10.2017 10:42|

Все таки сотрудники УГРО установили... А то сначала подумалось сами пришли сознаваться (судя по заголовку наших журналюшек), совесть замучила

Гость|22.10.2017 10:51|

Холода наступают. В тюрьме теплее, да ещё и подкармливают.

Имя: Гость
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