22.10.2017 | 20:40

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела собственной безопасности УВД СВАО по г. Москве задержали двоих пензенских полицейских по подозрению в получении взятки.

«Следователем Бутырского межрайонного СО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве 21 октября возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В управлении добавили, что виновных сотрудников уволят из органов по отрицательным мотивам и они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.

При каких обстоятельствах было совершено преступление и каким был размер взятки, не уточняется.