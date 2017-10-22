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Криминал | В Москве задержаны двое пензенских полицейских

22.10.2017|20:40
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Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела собственной безопасности УВД СВАО по г. Москве задержали двоих пензенских полицейских по подозрению в получении взятки.

«Следователем Бутырского межрайонного СО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве 21 октября возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В управлении добавили, что виновных сотрудников уволят из органов по отрицательным мотивам и они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также к дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.

При каких обстоятельствах было совершено преступление и каким был размер взятки, не уточняется.

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Гость|22.10.2017 20:52|

Очень интересная и весьма приятная новость.

Гость|22.10.2017 20:52|

penzainform.ru писал(a):

пензенских полицейских по подозрению в получении взятки.
ну за чем же так сразу могли бы написать задержины двое знакомых пензенского умвд.

вон адвоката со знакомым задержали ведь не написали что цельного руководителя ск подполковника юстиции задержали.

Гость|22.10.2017 20:53|

всех поголовно надо задержать

Гость|22.10.2017 20:54|

об чём речь?

Гость|22.10.2017 20:56|

ни чего больно и не изменилось с переименованием только базарили что в полицию остались и набирают лучшех.

Гость|22.10.2017 20:58|

поехали за большим бабло интересно кто эти оборотни звание и должность

Гость|22.10.2017 21:00|

Ркзляев?

Гость|22.10.2017 21:10|

penzainform.ru писал(a):

«Следователем Бутырского межрайонного СО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве 21 октября возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ»
а у нас как всегда мошенничествоГость писал(a):
вон адвоката со знакомым задержали ведь не написали что цельного руководителя ск подполковника юстиции задержали.

Имя: Гость
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