22.10.2017 | 11:39

В Пензе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Преступление было совершено в магазине на улице Терешковой.

Ночью злоумышленник, угрожая применением насилия, похитил из торгового объекта две бутылки виски объемом 0,5 и 0,7 литра.

Представители правоохранительных органов выяснили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.