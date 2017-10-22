Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 окт 2017|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Криминал | Из магазина на улице Терешковой похитили две бутылки виски

22.10.2017|11:39
Печать

В Пензе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Преступление было совершено в магазине на улице Терешковой.

Ночью злоумышленник, угрожая применением насилия, похитил из торгового объекта две бутылки виски объемом 0,5 и 0,7 литра.

Представители правоохранительных органов выяснили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

0
0
0
0
 
Гость|22.10.2017 12:13|

Вот это полицейские! В ударе сегодня: двух БОМЖиков сцапали в аптеке, тут ханыгу заластали... Молодца, вааааще не боюсь по улицам ходить

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!