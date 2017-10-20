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Криминал | Житель Нижнего Ломова отправится в колонию за кражи из подъездов

20.10.2017|15:50
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Пензенский областной суд оставил без изменения приговор районного суда, которым 22-летний безработный житель Нижнего Ломова признан виновным в кражах с лестничных площадок.

Первое преступление молодой человек совершил вечером 18 августа 2016 года: он украл из подъезда многоквартирного дома велосипед стоимостью 11 400 рублей.

Затем он похитил с лестничных площадок еще три велосипеда и два автомобильных колеса на сумму 23 000 рублей.

В апреле 2017 года, открыв защелку входной двери, злоумышленник забрался в чужую квартиру и украл жалюзи и электробритву, причинив хозяину ущерб на 2 855 рублей.

Вину молодой человек, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, признал.

«По совокупности преступлений по настоящему приговору и приговору Нижнеломовского районного суда от 10 мая 2017 года гражданину назначено наказание - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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