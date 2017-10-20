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Криминал | В Кузнецке росгвардейцы задержали подозреваемых в краже кепки

20.10.2017|09:06
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В Кузнецке бойцы Росгвардии задержали в магазине женщину с юношей по подозрению в совершенном ранее преступлении.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что в торговой точке на улице Калинина находятся граждане, которых подозревают в краже.

Когда стражи порядка прибыли на место, сотрудники магазина указали на женщину с юношей и рассказали о записи камеры видеонаблюдения, на которой запечатлело, как ранее они похитили кепку стоимостью 2 490 рублей.

«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что задержанная 54-летняя жительница города Кузнецка ранее привлекалась к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|20.10.2017 09:17|

Новость дня

Гость|20.10.2017 09:27|

Утренний кураж в пензаинформ, прикалываются.

Гость|20.10.2017 09:29|

Шапочку-петушок легче стыбрить, они бы ещё шляпу украли...

Гость|20.10.2017 09:38|

А рецидивиста Пашкова за большую кражу перестали судить. Почему? Амнистии ждут?

Гость|20.10.2017 09:48|

Наступает самое время начинать тырить по-крупному, в 2017-2018-м натырил, в 2019-м накрыли и начали судить, в 2020-м амнистия к годовщине Победы.

Гость|20.10.2017 09:59|

Почему это подразделение полиции сразу при создании назвали гвардией?

Гость|20.10.2017 10:02|

А почему некоторые в касках а некоторые нет. Те кто в касках с бронетанкового взвода?

Гость|20.10.2017 10:16|

Росгвардия для того и задумывалась, чтоб расхитителей кепок ловить ?

Имя: Гость
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