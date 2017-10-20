20.10.2017 | 09:06

В Кузнецке бойцы Росгвардии задержали в магазине женщину с юношей по подозрению в совершенном ранее преступлении.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о том, что в торговой точке на улице Калинина находятся граждане, которых подозревают в краже.

Когда стражи порядка прибыли на место, сотрудники магазина указали на женщину с юношей и рассказали о записи камеры видеонаблюдения, на которой запечатлело, как ранее они похитили кепку стоимостью 2 490 рублей.

«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что задержанная 54-летняя жительница города Кузнецка ранее привлекалась к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.