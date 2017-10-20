20.10.2017 | 09:31

Стали известны подробности преступлений в отношении пожилых людей, совершенных в нескольких регионах России, в том числе в Пензенской области.

Жители Рязанской области обвиняются в убийствах пенсионеров, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины, разбоях, краже, грабежах и умышленном уничтожении чужого имущества.

Уголовное дело раскрыто первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пензенской области.

Большинство преступлений было совершено в декабре 2014 года. Так, установлено, что трое мужчин (один 1980 года рождения и двое 1982-го) и женщина 1986 года рождения не позднее 7 декабря совершили разбойное нападение на престарелого в Белинском районе Пензенской области.

Вооружившись монтировкой и взяв с собой канистру с бензином, злоумышленники проникли в дом 84-летнего пенсионера и потребовали деньги. Хозяин отказался отдать им накопления. Тогда мужчины стали избивать его руками, ногами и монтировкой, пока владелец жилья не скончался. Совершив убийство, нападавшие похитили 20 тысяч рублей, подожгли дом с телом пенсионера и скрылись.

Не позднее 18 декабря мужчина 1980 года рождения вместе с группой неустановленных подельников напал на семью, проживающую в Зубово-Полянском районе Республики Мордовии. Причинив хозяевам травмы и угрожая ножом, разбойники обыскали жилище, одежду хозяев и забрали 80 тысяч рублей.

Затем трое членов группы напали на пожилых жителей Ермишинского района Рязанской области. Они избили стариков руками, монтировкой, поленом и стеклянной бутылкой. От травмы грудной клетки 75-летний мужчина скончался в январе 2015 года.

Еще одно аналогичное нападение произошло в Вадинском районе Пензенской области. Разбойники, применяя насилие, отобрали у потерпевших более 40 тысяч рублей.

Следующей жертвой злоумышленников стала пожилая пара в городе Чаплыгине Липецкой области. От нанесенных травм мужчина и женщина скончались на месте. А двое мужчин, совершивших нападение, забрали 120 тысяч рублей и подожгли дом.

Очередным преступлением стал грабеж: трое обвиняемых отобрали у жительницы Липецкой области 40 тысяч рублей. Также один из членов группы украл у жительницы Пителинского района Рязанской области 112 тысяч рублей.

В конце ноября 2014 года злоумышленники напали на престарелую семейную пару в Сасовском районе Рязанской области. Они причинили пенсионерам телесные повреждения и забрали 50 тысяч рублей и золотые украшения.

Благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области личности подозреваемых в данных преступлениях установлены. Все обвиняемые заключены под стражу.

«Прокурором утверждено обвинительное заключение. После вручения обвиняемым копий процессуального документа дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном управлении региона.