19.10.2017 | 15:58

Иссинский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Иссы, обвинявшемуся в краже мотоцикла у односельчанина.

В мае мужчина вошел на чужое подворье, увидел сарай с открытым проемом вместо двери. Внутри него был мотоцикл, который иссинец решил угнать и перекатил в свой сарай.

Как сообщили в пресс-службе Иссинского райсуда, владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму 19 900 рублей.

В итоге сельчанина признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.