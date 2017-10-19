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Криминал | Житель Иссы получил условный срок за кражу мотоцикла

19.10.2017|15:58
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Иссинский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Иссы, обвинявшемуся в краже мотоцикла у односельчанина.

В мае мужчина вошел на чужое подворье, увидел сарай с открытым проемом вместо двери. Внутри него был мотоцикл, который иссинец решил угнать и перекатил в свой сарай.

Как сообщили в пресс-службе Иссинского райсуда, владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму 19 900 рублей.

В итоге сельчанина признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

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Гость|19.10.2017 17:10|

А почему условно ? Он что , условно украл ? Судья не права . Я понимаю нашла баба кошелёк в магазине и присвоила - условный срок ибо чёрт попутал , а здесь умышленная кража с проникновением в чужое помещение .

Гость|19.10.2017 17:17|

Воблин, а я вместо иссы прочитал не ссы)

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