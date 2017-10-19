Иссинский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Иссы, обвинявшемуся в краже мотоцикла у односельчанина.
В мае мужчина вошел на чужое подворье, увидел сарай с открытым проемом вместо двери. Внутри него был мотоцикл, который иссинец решил угнать и перекатил в свой сарай.
Как сообщили в пресс-службе Иссинского райсуда, владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму 19 900 рублей.
В итоге сельчанина признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
А почему условно ? Он что , условно украл ? Судья не права . Я понимаю нашла баба кошелёк в магазине и присвоила - условный срок ибо чёрт попутал , а здесь умышленная кража с проникновением в чужое помещение .