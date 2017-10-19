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Криминал | В Пензе составили портрет педофила, напавшего на 11-летнюю девочку

19.10.2017|11:05
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Следователи Пензенской области составили описание и субъективный портрет мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Преступление было совершено в Ленинском районе Пензы в конце 2016 года. Жертвой педофила стала 11-летняя девочка.

Подозреваемый - мужчина славянской внешности в возрасте от 27 до 33 лет. Он имеет рост около 170 см, среднее или худощавое телосложение. Во время совершения преступления был одет в болоньевую куртку темного цвета и джинсы темного цвета.

Пензенские следователи обратились к коллегам из других регионов с помощью оказать содействие в расследовании преступления. В частности, ориентировка и портрет предполагаемого насильника опубликованы на сайте СУ СКР по Воронежской области.

Граждан, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (8412) 45-02-77, 8 (8412) 36-28-43. Конфиденциальность гарантирована.

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Гость|19.10.2017 11:30|

На фотороботе именно худощавый мужчина, но это наверное он потом будет худощавый, а до этого он был полнощекий. Очень узнаваемый портрет.

Гость|19.10.2017 11:31|

На фотороботе типичный качок.

Гость|19.10.2017 11:32|

А..., он чЁ был с плоским лицом? Но все равно гадину надо отыскать и мордой об асфальт.

Гость|19.10.2017 11:32|

А почти год его искали потихой? или ждали что еще на кого то нападет?

Гость|19.10.2017 11:34|

penzainform.ru писал(a):

Жертвой педофила стала 11-летняя девочка.

Так девочка жива, хотя бы? Пензинформ?

Имя: Гость
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