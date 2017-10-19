19.10.2017 | 11:05

Следователи Пензенской области составили описание и субъективный портрет мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Преступление было совершено в Ленинском районе Пензы в конце 2016 года. Жертвой педофила стала 11-летняя девочка.

Подозреваемый - мужчина славянской внешности в возрасте от 27 до 33 лет. Он имеет рост около 170 см, среднее или худощавое телосложение. Во время совершения преступления был одет в болоньевую куртку темного цвета и джинсы темного цвета.

Пензенские следователи обратились к коллегам из других регионов с помощью оказать содействие в расследовании преступления. В частности, ориентировка и портрет предполагаемого насильника опубликованы на сайте СУ СКР по Воронежской области.

Граждан, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности злоумышленника, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (8412) 45-02-77, 8 (8412) 36-28-43. Конфиденциальность гарантирована.