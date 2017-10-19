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Криминал | В Пензе пройдет суд над рязанцами, обвиняемыми в нападениях на стариков

19.10.2017|16:48
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Во вторник, 17 октября, заместитель прокурора Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Рязанской области цыганской национальности в возрасте от 29 до 37 лет. Им вменяется в вину совершение особо тяжких преступлений на территории пяти регионов России.

По версии следствия, сестра, два брата, сожительница одного из них и знакомый в 2014-2015 годах совершили 14 преступлений в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовии и Москве. На их счету шесть разбоев, два грабежа, два поджога, кража, а также нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Жертвами рязанцев были пенсионеры. Ночью преступники проникали в жилища стариков и, применяя насилие, требовали деньги и ценности. От телесных повреждений, нанесенных ночными грабителями, скончались четверо пожилых людей.

«Материалы уголовного дела насчитывают 37 томов, потерпевшими признано 17 лиц. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|19.10.2017 17:45|

по самые помидоры им

Гость|19.10.2017 19:46|

Возможно, это не все преступления... У нас были подобные преступления, но виновных не нашли...

Гость|20.10.2017 06:13|

возможно ВЫ правы

Гость|20.10.2017 06:52|

Звери есть звери, высшая мера.

Гость|20.10.2017 08:14|

Гость писал(a):

20.10.2017 06:52|

Звери есть звери, высшая мера.

Обязательно

Гость|20.10.2017 08:47|

если цыган не приторговывает зельем - это не цыган, либо актер из фильма про будулая

Гость|20.10.2017 09:31|

На кол уродов

Имя: Гость
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