19.10.2017 | 16:48

Во вторник, 17 октября, заместитель прокурора Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Рязанской области цыганской национальности в возрасте от 29 до 37 лет. Им вменяется в вину совершение особо тяжких преступлений на территории пяти регионов России.

По версии следствия, сестра, два брата, сожительница одного из них и знакомый в 2014-2015 годах совершили 14 преступлений в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовии и Москве. На их счету шесть разбоев, два грабежа, два поджога, кража, а также нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Жертвами рязанцев были пенсионеры. Ночью преступники проникали в жилища стариков и, применяя насилие, требовали деньги и ценности. От телесных повреждений, нанесенных ночными грабителями, скончались четверо пожилых людей.

«Материалы уголовного дела насчитывают 37 томов, потерпевшими признано 17 лиц. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.