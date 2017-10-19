19.10.2017 | 14:56

В магазине на улице Бакунина в Пензе произошла кража. Из торгового зала пропали два флакона туалетной воды общей стоимостью 3 338 рублей. Об этом в отдел полиции № 1 заявил представитель организации.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались два мужчины, одному из которых 34 года, другому - 39.

«Оба гражданина имеют судимости и ведут бродяжнический образ жизни. Они признались в краже парфюмерной продукции. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.