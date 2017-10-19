19.10.2017 | 09:06

В Никольском районе вынесен приговор 56-летнему гражданину иностранного государства, который попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов.

7 сентября текущего года участковый уполномоченный полиции установил, что в селе Кармалы проживает иностранец, не вставший на миграционный учет и таким образом нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации.

Страж порядка пригласил мужчину в отдел полиции для составления протокола. По дороге иностранец предложил не составлять протокол, а в отделе передал полицейскому 2 тысячи рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности.

Однако полицейский взятку не принял и сообщил о произошедшем руководству отдела полиции. В итоге суд оштрафовал взяткодателя на 12 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.