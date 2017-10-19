Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Криминал | В Никольском районе иностранец пытался подкупить полицейского

19.10.2017|09:06
Печать

В Никольском районе вынесен приговор 56-летнему гражданину иностранного государства, который попытался подкупить сотрудника правоохранительных органов.

7 сентября текущего года участковый уполномоченный полиции установил, что в селе Кармалы проживает иностранец, не вставший на миграционный учет и таким образом нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации.

Страж порядка пригласил мужчину в отдел полиции для составления протокола. По дороге иностранец предложил не составлять протокол, а в отделе передал полицейскому 2 тысячи рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности.

Однако полицейский взятку не принял и сообщил о произошедшем руководству отдела полиции. В итоге суд оштрафовал взяткодателя на 12 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 09:21|

Иностранец потребовал вызвать посла из посольства Таджикистона? Зачем Пензенской области международный скандал)

Гость|19.10.2017 09:27|

С каких граждане ЕАЭС и СНГ иностранцы? Может и белорусы иностранцы?

Гость|19.10.2017 09:34|

Иностранец с лопатой и кайлом, не умеющий говорить и понимать по русски пытался подкупить? Круто!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!