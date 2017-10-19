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Криминал | Пензенцу грозит до 7 лет тюрьмы за кражу золотой цепочки

19.10.2017|16:20
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Посетитель бара на ул. Леонова стал жертвой грабителей. Злоумышленники сорвали с мужчины золотую цепочку.

«Заявитель пояснил, что находился в гостях у дочери, а вечером вышел прогуляться и зашел в бар на улице Леонова. Так как в руках у него была банка пива, работник заведения отказался его впустить. Гражданин попросил молодых людей, находившихся в баре, приобрести ему алкоголь, но получил отказ», - рассказала о происшествии начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Но те самые парни все-таки его догнали. В процессе недолгого общения с мужчиной они заметили на нем золотую цепочку, а так как деньги у них заканчивались, в голове возник план.

«Мы вышли из бара, за ним пошли. Он обернулся вроде. Что вам надо, говорит. Ну и началась потасовка. Мы с ним сцепились и сорвали с него золотую цепь», - раскрыл подробности нападения задержанный.

Ювелирное изделие молодой человек сдал в ломбард, но вырученные деньги потратить не успел - был задержан сотрудниками полиции.

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

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