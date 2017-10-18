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Криминал | Жителя Каменки осудили за ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

18.10.2017|12:53
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Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Каменского городского суда в отношении местного водителя, по вине которого один человек погиб, а здоровью троих был причинен тяжкий вред.

ДТП произошло 16 мая около 22:20. Мужчина, не имеющий водительского удостоверения, двигался на автомобиле Toyota Avensis. Проезжая село Залесное, он развил скорость до 120 км/ч и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик. Там он столкнулся с Opel Insignia, после чего скрылся.

В результате ДТП один пассажир автомобиля Toyota скончался на месте, а другой получил повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Пассажирка Opel Insignia и ее ребенок 2015 года рождения также получили тяжелые травмы.

В суде водитель рассказал, что вместе со знакомыми ехал с базы отдыха, не помнит, как покинул место ДТП, а очнулся в поле на рассвете. «В полицию идти он боялся, скрывался на съемной квартире, где и был задержан», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года и обязали компенсировать потерпевшим моральный вред и материальный ущерб.

«Не согласившись с размером компенсации морального вреда и с учетом этого с назначенным наказанием, потерпевший и законный представитель малолетнего, пострадавшего в аварии, подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.

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