18.10.2017 | 14:33

40-летний житель Заречного стал жертвой мошенников, решив купить полис ОСАГО в Интернете.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что на сайте, внешне схожем с сайтом известной страховой компании, оформил заявку на приобретение полиса и оплатил 5 706 рублей. Однако полис ему на электронную почту так и не пришел.

«Гражданин позвонил в страховую компанию, сотрудники которой пояснили, что никакой договор с ним не заключали и деньги от него не поступали», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.