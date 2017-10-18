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Криминал | Зареченца обманули при покупке электронного полиса ОСАГО

18.10.2017|14:33
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40-летний житель Заречного стал жертвой мошенников, решив купить полис ОСАГО в Интернете.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что на сайте, внешне схожем с сайтом известной страховой компании, оформил заявку на приобретение полиса и оплатил 5 706 рублей. Однако полис ему на электронную почту так и не пришел.

«Гражданин позвонил в страховую компанию, сотрудники которой пояснили, что никакой договор с ним не заключали и деньги от него не поступали», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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Гость|18.10.2017 15:10|

Вообще им не давать. Пешком пусть ходят по своему вальеру.

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