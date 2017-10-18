40-летний житель Заречного стал жертвой мошенников, решив купить полис ОСАГО в Интернете.
Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что на сайте, внешне схожем с сайтом известной страховой компании, оформил заявку на приобретение полиса и оплатил 5 706 рублей. Однако полис ему на электронную почту так и не пришел.
«Гражданин позвонил в страховую компанию, сотрудники которой пояснили, что никакой договор с ним не заключали и деньги от него не поступали», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.
По факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Вообще им не давать. Пешком пусть ходят по своему вальеру.