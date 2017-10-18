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Криминал | В Пензенском районе осужден водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому

18.10.2017|09:07
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Пензенский районный суд признал 28-летнего гражданина Таджикистана виновным в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД.

В сентябре этого года на дороге Нижний Новгород – Саратов мужчина, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения. Инспектор ДПС, остановивший машину, собирался оформить протокол об административном нарушении.

Водитель, не желая нести ответственность, попытался вручить полицейскому 1 200 рублей. Однако инспектор от денег отказался и сообщил о данном факте в полицию.

«Гражданину назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|18.10.2017 09:30|

Эта сумма обидна для ментов.от 10000 у них начинает возникать интерес.

Гость|18.10.2017 09:51|

В Таджикистане нормальная сумма но не у нас

Имя: Гость
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