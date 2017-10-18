18.10.2017 | 09:07

Пензенский районный суд признал 28-летнего гражданина Таджикистана виновным в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД.

В сентябре этого года на дороге Нижний Новгород – Саратов мужчина, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения. Инспектор ДПС, остановивший машину, собирался оформить протокол об административном нарушении.

Водитель, не желая нести ответственность, попытался вручить полицейскому 1 200 рублей. Однако инспектор от денег отказался и сообщил о данном факте в полицию.

«Гражданину назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу.