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Криминал | В Пензе студент незаконно получил социальную стипендию в сумме 66 тыс.

18.10.2017|11:16
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В Пензе вступил в силу приговор в отношении 52-летней жительницы Пачелмы, которая смошенничала при получении социальных выплат.

Летом 2015 года женщина изготовила для себя и мужа справки о доходах с заниженными размерами зарплат. Эти документы она отнесла в управление соцзащиты и получила справку, дающую ее сыну право на социальную стипендию.

«Пензенский государственный университет в период с 1 сентября 2015 года по 10 июня 2016-го выплатил сыну осужденной государственную социальную стипендию в сумме 66 917 руб.», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мошенница признала вину в совершении преступления и возместила причиненный ущерб. Учитывая эти обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке: она просила освободить ее от уголовной ответственности и назначить судебный штраф.

«С учетом мнения участвовавшего в деле прокурора суд апелляционной инстанции приговор Ленинского районного суда г. Пензы оставил без изменения», - уточнила Светлана Артамонова.

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