18.10.2017 | 12:38

62-летняя жительница Городищенского района может оказаться на скамье подсудимых. Ей инкриминируется кража.

Пенсионерка, решившая сделать покупки в одном из магазинов райцентра, увидела на стеллаже кошелек. Рядом никого не было, и женщина забрала находку себе.

Однако радость оказалось преждевременной. Как оказалось, 45-летняя владелица кошелька обратилась в полицию, указав, что в портмоне лежали 3 800 рублей.

Стражи порядка быстро выяснили, в чьих руках оказался оставленный без присмотра кошелек. Теперь в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый случай, когда бесхозные на первый взгляд ценности оборачиваются неприятностями для тех, кто их нашел. Так, в Пензе одна покупательница забыла кошелек на полке с кондитерскими изделиями, а другая положила его в сумочку и вышла из торговой точки, не задумываясь о том, что совершает кражу.

Также уголовная ответственность грозит и 64-летней пенсионерке, подобравшей в аптеке на проспекте Победы сотовый телефон, который оставила ее ровесница. Владелица мобильника обратилась в полицию, и стражи порядка быстро установили подозреваемую.