Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 окт 2017|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.46  |  $  57.34
 

Криминал | Росгвардейцы задержали кузнечанина с букетом по подозрению в грабеже

18.10.2017|10:24
Печать

В Кузнецке бойцы Росгвардии задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в грабеже. Добычей злоумышленника стал букет цветов.

16 октября наряду вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в магазине на улице Ленина открыто похищен букет стоимостью 2 600 рублей.

Стражи порядка оперативно прибыли на место преступления и приступили к поискам подозреваемого по полученным приметам.

«Во дворе одного из соседних домов, возле кафе, правоохранители заметили гражданина с букетом цветов, который подходил под описание», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

0
0
0
0
 
Гость|18.10.2017 11:07|

Раньше гвардейское звание зарабатывали в боях.

Гость|18.10.2017 11:18|

Гость писал(a):

Раньше гвардейское звание зарабатывали в боях.
Это когда есть война.

Гость|18.10.2017 11:19|

Гость писал(a):

Раньше гвардейское звание зарабатывали в боях.

Теперь гвардейцем можно стать без драки

Нам не нужны такие забияки

Гость|18.10.2017 11:20|

Гость писал(a):

Это когда есть война.

А, что, есть война?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!