18.10.2017 | 10:24

В Кузнецке бойцы Росгвардии задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в грабеже. Добычей злоумышленника стал букет цветов.

16 октября наряду вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в магазине на улице Ленина открыто похищен букет стоимостью 2 600 рублей.

Стражи порядка оперативно прибыли на место преступления и приступили к поискам подозреваемого по полученным приметам.

«Во дворе одного из соседних домов, возле кафе, правоохранители заметили гражданина с букетом цветов, который подходил под описание», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.