18.10.2017 | 14:30

Пензенский футбольный клуб «Зенит» снова в центре финансового скандала, только теперь он приобрел криминальный оттенок. В отношении экс-директора команды Виктора Смагина, который отвечал за ее материальное состояние, возбуждено уголовное дело.

«Бывший директор муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит», зная о наличии недоимки по налогам в размере 9 миллионов рублей, в период с февраля по июль 2017 года совершил сокрытие денежных средств в учреждении в сумме более 6 миллионов рублей, за счет которых должно было проводиться взыскание налогов. Указанная сумма является крупным размером», - разъяснила суть обвинений старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Эти действия Виктора Смагина осуществлялись на фоне тяжелого материального положения «Зенита». Летом этого года футболисты даже объявляли бойкот, отказываясь выходить на поле.

«Финансирование полностью отсутствует - три месяца ребята не получают заработную плату, проблемы с питанием. И ввиду этого, естественно, я хотел бы, конечно, чтобы какие-то изменения в ближайшее время в этом отношении были в плане команды, потому что на самом деле команда брошена», - прокомментировал положение футбольного клуба его главный тренер Артем Куликов.

По одной из версий, директор клуба, уходя от налогов, пытался улучшить материальное положение команды. Так ли это, разберется следствие.