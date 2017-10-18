18.10.2017 | 18:05

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Пензы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Преступление было совершено июньским вечером. Мужчина на собственной машине забрал свою 19-летнюю знакомую с работы и повез покататься в сторону села Богословка Пензенского района.

Там водитель заблокировал запорные устройства на дверях автомашины, схватил сидящую рядом девушку за волосы и начал избивать. Заставив свою жертву перелезть на заднее сиденье, мужчина раздел ее и совершил против ее воли сексуальное насилие.

Свою вину подсудимый не признал, ссылаясь на то, что все произошло с согласия девушки. До начала судебного разбирательства он возместил потерпевшей моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.