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Криминал | 30-летний пензенец осужден за насилие над 19-летней девушкой

18.10.2017|18:05
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Суд вынес приговор 30-летнему жителю Пензы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Преступление было совершено июньским вечером. Мужчина на собственной машине забрал свою 19-летнюю знакомую с работы и повез покататься в сторону села Богословка Пензенского района.

Там водитель заблокировал запорные устройства на дверях автомашины, схватил сидящую рядом девушку за волосы и начал избивать. Заставив свою жертву перелезть на заднее сиденье, мужчина раздел ее и совершил против ее воли сексуальное насилие.

Свою вину подсудимый не признал, ссылаясь на то, что все произошло с согласия девушки. До начала судебного разбирательства он возместил потерпевшей моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|18.10.2017 18:11|

No Comment

Гость|18.10.2017 18:32|

согласен с тобой хорошо ответил

Гость|18.10.2017 18:45|

Только так и надо с такими уродами поступать!

Имя: Гость
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