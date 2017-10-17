17.10.2017 | 09:24

Следователи регионального СУ СК РФ спустя 9 лет нашли злоумышленника, который обвиняется в изнасиловании 16-летней жительницы Пензы в 2008 году.

Преступление было совершено вечером 2 ноября на территории Октябрьского района. Девушка возвращалась домой и встретила двоих мужчин. Один из них - 1988 года рождения - отнял у пензячки мобильный телефон, а затем, угрожая насилием и убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Второй мужчина снял с девушки золотые украшения и скрылся. А первый пошел провожать потерпевшую домой.

«По дороге девушка увидела своего отца и сообщила об этом преступнику, в результате чего тот, испугавшись, незамедлительно скрылся», - рассказали в следственном управлении.

Производство по уголовному делу было приостановлено в 2009 году, поскольку лиц, причастных к совершению преступлений, установить не удалось. Однако надежда оставалась: на месте происшествия была обнаружена упаковка из-под презерватива, на которой нашли отпечаток пальца, пригодный для идентификации.

«Осенью 2017 года отделом криминалистики в экспертное учреждение в очередной раз был направлен запрос на проверку обнаруженного отпечатка по базе «АДИС-Папилон». Проведенной проверкой установлена принадлежность данного следа руки жителю Пензы 1988 года рождения. Производство по уголовному делу было возобновлено», - добавили в управлении.

Оказалось, что мужчина находится на заработках в Новороссийске. Там его и задержали, а затем доставили в Пензу.

В ходе допросов злоумышленник дал признательные показания, потерпевшая его опознала.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Установлением личности его подельника занимаются сотрудники органов внутренних дел.