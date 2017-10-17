Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|09:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  67.30  |  $  57.09
 

Криминал | В Пензе спустя 9 лет раскрыли изнасилование 16-летней девушки

17.10.2017|09:24
Печать

Следователи регионального СУ СК РФ спустя 9 лет нашли злоумышленника, который обвиняется в изнасиловании 16-летней жительницы Пензы в 2008 году.

Преступление было совершено вечером 2 ноября на территории Октябрьского района. Девушка возвращалась домой и встретила двоих мужчин. Один из них - 1988 года рождения - отнял у пензячки мобильный телефон, а затем, угрожая насилием и убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Второй мужчина снял с девушки золотые украшения и скрылся. А первый пошел провожать потерпевшую домой.

«По дороге девушка увидела своего отца и сообщила об этом преступнику, в результате чего тот, испугавшись, незамедлительно скрылся», - рассказали в следственном управлении.

Производство по уголовному делу было приостановлено в 2009 году, поскольку лиц, причастных к совершению преступлений, установить не удалось. Однако надежда оставалась: на месте происшествия была обнаружена упаковка из-под презерватива, на которой нашли отпечаток пальца, пригодный для идентификации.

«Осенью 2017 года отделом криминалистики в экспертное учреждение в очередной раз был направлен запрос на проверку обнаруженного отпечатка по базе «АДИС-Папилон». Проведенной проверкой установлена принадлежность данного следа руки жителю Пензы 1988 года рождения. Производство по уголовному делу было возобновлено», - добавили в управлении.

Оказалось, что мужчина находится на заработках в Новороссийске. Там его и задержали, а затем доставили в Пензу.

В ходе допросов злоумышленник дал признательные показания, потерпевшая его опознала.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Установлением личности его подельника занимаются сотрудники органов внутренних дел.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!