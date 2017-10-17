17.10.2017 | 14:22

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора футбольного клуба «Зенит».

По данным следствия, руководитель спортивной организации, имеющей недоимку по налогам в размере около девяти миллионов рублей, с февраля по июль 2017 года скрыл более 6 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание по налогам. Эта сумма является крупным размером денежных средств.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

В 2016 году в отношении 52-летнего директора «Зенита» также было возбуждено уголовное дело по подозрению в неисполнении обязанностей налогового агента. С июня 2014 года по август 2016-го он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 7,5 млн рублей.

До августа 2017 года ФК «Зенит» возглавлял Виктор Смагин. Он был директором клуба в течение 10 лет. В августе на эту должность назначили Дмитрия Сергеева.