17.10.2017 | 12:28

В Нижнем Ломове осужден 25-летний администратор «Пятерочки», который похитил из сейфа магазина 29 200 рублей 42 копейки.

С 22 июня по 17 июля мужчина проводил фиктивные операции по возврату товара: вносил в бухгалтерскую программу сведения о выплате денег за него, а в кассовых ордерах указывал вымышленных покупателей.

После этого администратор присваивал деньги из сейфа.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.