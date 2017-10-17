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Криминал | В Нижнем Ломове администратор «Пятерочки» присвоил более 29 тысяч

17.10.2017|12:28
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В Нижнем Ломове осужден 25-летний администратор «Пятерочки», который похитил из сейфа магазина 29 200 рублей 42 копейки.

С 22 июня по 17 июля мужчина проводил фиктивные операции по возврату товара: вносил в бухгалтерскую программу сведения о выплате денег за него, а в кассовых ордерах указывал вымышленных покупателей.

После этого администратор присваивал деньги из сейфа.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|17.10.2017 12:54|

Про 42 копейки загнули . такого не бывает!

Гость|17.10.2017 13:11|

Специально ходил в банк разменять 5-копеечную монету на копеечные. Какой-то дурачок этот администратор

Гость|17.10.2017 13:53|

Наааамного более 29000 рублей...

Имя: Гость
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