17.10.2017 | 09:46

В Кузнецке расследуется уголовное дело по факту смерти слесаря механосборочных работ филиала ООО «НПО «Нефтегазовое машиностроение и специальное автомобилестроение».

Днем 12 октября в цехе проводились гидравлические испытания. С металлической заглушки, установленной на месте предохранительного клапана емкости и находившейся под давлением, сорвало резьбу. В результате 53-летний слесарь получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

16 октября в Кузнецкой межрайонной больнице мужчина от полученных повреждений скончался.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Исследуется изъятая в организации документация. Решается вопрос о назначении судебной технической экспертизы», - сообщили в Управлении СК РФ по Пензенской области.