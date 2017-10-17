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Криминал | В Кузнецке 53-летний слесарь скончался после полученной на работе травмы

17.10.2017|09:46
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В Кузнецке расследуется уголовное дело по факту смерти слесаря механосборочных работ филиала ООО «НПО «Нефтегазовое машиностроение и специальное автомобилестроение».

Днем 12 октября в цехе проводились гидравлические испытания. С металлической заглушки, установленной на месте предохранительного клапана емкости и находившейся под давлением, сорвало резьбу. В результате 53-летний слесарь получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

16 октября в Кузнецкой межрайонной больнице мужчина от полученных повреждений скончался.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Исследуется изъятая в организации документация. Решается вопрос о назначении судебной технической экспертизы», - сообщили в Управлении СК РФ по Пензенской области.

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