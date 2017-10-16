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Криминал | За потасовку, перешедшую в грабеж, злоумышленникам грозит 7 лет тюрьмы

16.10.2017|16:38
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Посетители бара на улице Тернопольской не поделили головной убор. Потасовка переросла в грабеж.

«У парнишки была кепка. Когда мы вышли, кепка оказалась уже на мужике этом. И парнишка, узнав свою кепку, отобрал эту кепку и отвел его поговорить. Мы вышли, парнишка отвел его за «Прохладу», нанес ему пару ударов, точно я не знаю сколько. Я подбежал, нанес два или три удара, парнишка снял цепочку и мы ушли», - описал случившееся один из задержанных.

По словам задержанных, сначала мужчину они грабить не собирались. Сам же потерпевший о пропаже ювелирного изделия, банковской карты и телефона в правоохранительные органы сообщил не сразу.

«После инцидента он вернулся домой. Затем, когда почувствовал ухудшение самочувствия, обратился в больницу. И только после обращения, где врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги, гражданин обратился к полицейским», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения установили личности злоумышленников. Двоих обнаружили в том же самом баре, у которого случился конфликт.

«Впоследствии оперативники задержали третьего соучастника. Подозреваемыми оказались жители села Богословка Пензенского района. Один из них несовершеннолетний, двое других в возрасте 18 и 24 лет ранее привлекались к уголовной ответственности», - сообщила Ольга Евдокимова.

За грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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Гость|16.10.2017 18:42|

Статья ни о чём на тыщу знаков, пошли в копирайтеры!

Гость|16.10.2017 19:24|

Опять БОБР обкуренный вылез.

Ты какие куришь?Поделись!

Гость|16.10.2017 20:02|

Прохлада ... знатная рыгаловка ... помнится раньше частенько за ней Ирку трахал ... чудные времена были

Имя: Гость
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