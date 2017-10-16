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Криминал | Пензенец подозревается в краже телефона в Подмосковье

16.10.2017|10:57
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Житель Пензенской области может оказаться на скамье подсудимых. Ему инкриминируется кража мобильного телефона.

Преступление было совершено в четверг, 12 октября, в подмосковных Люберцах. 60-летняя местная жительница, проходившая по улице Октябрьской, заглянула в сумку и обнаружила, что из нее пропал аппарат сотовой связи стоимостью 40 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Люберецкие полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого - 37-летнего пензенца.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Источник — фото Pixabay.com
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