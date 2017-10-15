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Криминал | Житель Каменского района признался в краже 34 мешков ячменя

15.10.2017|13:53
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52-летняя жительница Селитьбы, расположенной в Каменском районе Пензенской области, обратилась в полицию и заявила, что в ее гараж забрался вор. Добычей злоумышленника стали 34 мешка ячменя и 4 алюминиевые фляги емкостью по 40 литров каждая.

По словам женщины, вор проник на территорию домовладения, сломав замок на воротах.

На место кражи была направлена оперативная группа. «Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя Каменского района», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина не стал отрицать вину. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Гость|15.10.2017 14:46|

Теперь млн лет каторги форт нокс ограбил

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