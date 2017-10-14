14.10.2017 | 16:06

К журналистам 11 канала обратилась жительница Пензы Ирина. Женщина поделилась историей о том, как недавно она пострадала от ревности другой горожанки. На сегодняшний день угрожавшие ей люди остаются на свободе, и это сильно беспокоит потерпевшую.

«Я очень боюсь за свою жизнь, потому что не знаю, что еще она может сделать», - сообщила журналистам испуганная пензячка.

В августе мужчина и женщина завлекли девушку в автомобиль и похитили ее. Ирина не сразу поняла, что перед ней бывшая жена ее возлюбленного, так как они никогда раньше не встречались. В машине, двигавшейся за город, 36-летняя дама якобы попыталась ввести своей удачливой сопернице какой-то препарат.

Однако у обвиняемой есть другая версия произошедшего.

«Мы разговаривали с потертевшей. Я просила, чтобы она оставила моего мужа в покое», - рассказала о том злополучном дне задержанная.

Но самое страшное началось в лесу. Похитители привязали девушку к дереву, и она осталась наедине с ревнивицей.

«Она сказала: «Молчат только мертвые. Выбирай, как это сделать». Подняла мою голову и два раза провела ножом мне по шее. У меня сильно пошла кровь, а она стояла и смотрела. Я решила притвориться мертвой», - рассказала о страшном дне пострадавшая.

Ирина сумела освободиться и обратилась в больницу и полицию. Подозреваемым скрыться не удалось.

«Подозреваемые допрошены, в настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила в августе о действиях следственного комитета и. о. старшего помощника руководителя Юлия Пилясова.

Но адвокат потерпевшей Карен Барсегян недоумевает, почему сейчас угрожавшие убить девушку находятся не в следственном изоляторе.

«Уголовное дело по рассматриваемому факту квалифицируется по статье 126 УК РФ как похищение человека. Действия виновных по покушению на убийство, по нашему мнению, остаются на настоящее время не квалифицированными органами следствия», - поделился с журналистами видением ситуации правозащитник.

О том, что Ирину не просто вывезли в лес, а угрожали убить, свидетельствуют шрамы на шее девушки.