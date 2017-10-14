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Криминал | 21-летний пензенец признался в краже норковой шубы у матери

14.10.2017|10:52
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В Пензе полицейские раскрыли кражу норковой шубы. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница областного центра.

Женщина рассказала, что меховой изделие было украдено прямо из ее квартиры.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастен 21-летний сын потерпевшей.

Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что продал шубу через объявление в Интернете.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|14.10.2017 11:10|

Маманя офигела поди и не рада что с фараонами связалась.

Гость|14.10.2017 11:45|

Хароший мальчик на герычь его

Гость|14.10.2017 11:45|

Сынок-то норкоман!

Имя: Гость
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