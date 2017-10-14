14.10.2017 | 10:52

В Пензе полицейские раскрыли кражу норковой шубы. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница областного центра.

Женщина рассказала, что меховой изделие было украдено прямо из ее квартиры.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастен 21-летний сын потерпевшей.

Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что продал шубу через объявление в Интернете.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.