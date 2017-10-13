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Криминал | Неизвестные избили и ограбили 29-летнего пензенца по дороге домой

13.10.2017|16:19
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Неизвестные избили крепкого 29-летнего мужчину. Около 5:00 он возвращался из бара на такси. По пути водитель остановился.

«К нам подлетели два неизвестных молодых человека, вытащили нас из такси и начали избиение, нанося удары с колена в область головы. После этого уронили на землю и начали наносить удары руками по лицу», - рассказал потерпевший.

А потом отобрали сумку, в которой находились документы, около 7 000 рублей и планшетный компьютер. О случившемся мужчина сообщил в дежурную часть городского управления МВД. Полицейские быстро нашли обидчика.

«По его словам, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные вещи и часть денежных средств были возвращены владельцу», - уточнила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Крицкова.

За совершенный в ранний утренний час грабеж подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

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Гость|13.10.2017 19:06|

Интересно. Били двое, а срок грозит только одному. Где справедливость?

Имя: Гость
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