13.10.2017 | 16:19

Неизвестные избили крепкого 29-летнего мужчину. Около 5:00 он возвращался из бара на такси. По пути водитель остановился.

«К нам подлетели два неизвестных молодых человека, вытащили нас из такси и начали избиение, нанося удары с колена в область головы. После этого уронили на землю и начали наносить удары руками по лицу», - рассказал потерпевший.

А потом отобрали сумку, в которой находились документы, около 7 000 рублей и планшетный компьютер. О случившемся мужчина сообщил в дежурную часть городского управления МВД. Полицейские быстро нашли обидчика.

«По его словам, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные вещи и часть денежных средств были возвращены владельцу», - уточнила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Мария Крицкова.

За совершенный в ранний утренний час грабеж подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.