13.10.2017 | 10:52

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже. Предполагается, что во вторник, 10 октября, на улице Ладожской он вырвал из рук женщины сумку, в которой был мобильный телефон, личные вещи и деньги.

Потерпевшая подробно описала злоумышленника прибывшим на место правоохранителям и сообщила детали произошедшего.

«При обследовании близлежащей территории во дворе дома группа задержания обнаружила подходящего под описание мужчину, рядом с которым лежала женская сумка», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, зарегистрированный в Саратовской области.

Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.