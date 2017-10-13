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Криминал | На улице Ладожской мужчина вырвал у пензячки сумку с деньгами

13.10.2017|10:52
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже. Предполагается, что во вторник, 10 октября, на улице Ладожской он вырвал из рук женщины сумку, в которой был мобильный телефон, личные вещи и деньги.

Потерпевшая подробно описала злоумышленника прибывшим на место правоохранителям и сообщила детали произошедшего.

«При обследовании близлежащей территории во дворе дома группа задержания обнаружила подходящего под описание мужчину, рядом с которым лежала женская сумка», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, зарегистрированный в Саратовской области.

Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Гость|13.10.2017 11:03|

А от чего они голову защищают? Что за бронекаски?

Гость|13.10.2017 11:11|

Гость писал(a):

А от чего они голову защищают? Что за бронекаски?
Это лётчики .

Гость|13.10.2017 11:25|

Гость писал(a):

А от чего они голову защищают? Что за бронекаски?

Это лётчики .

Это танкисты, хлам, на котором они ездят,трясет так же,как танк)))

Имя: Гость
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