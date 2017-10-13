В Пензе сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в грабеже. Предполагается, что во вторник, 10 октября, на улице Ладожской он вырвал из рук женщины сумку, в которой был мобильный телефон, личные вещи и деньги.
Потерпевшая подробно описала злоумышленника прибывшим на место правоохранителям и сообщила детали произошедшего.
«При обследовании близлежащей территории во дворе дома группа задержания обнаружила подходящего под описание мужчину, рядом с которым лежала женская сумка», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, зарегистрированный в Саратовской области.
Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
А от чего они голову защищают? Что за бронекаски?