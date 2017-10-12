12.10.2017 | 11:48

Вступил в законную силу приговор в отношении 46-летнего жителя села Марьевка Малосердобинского района, который безуспешно пытался похитить бутылку водки из магазина.

Преступление было совершено в марте. Пьяный сельчанин вошел в торговый зал, взял со стеллажа бутылку и спрятал в рукав. Затем он намеревался скрыться, но оказалось, что все это время за его действиями наблюдала товаровед.

Сотрудница магазина потребовала вернуть или оплатить водку, однако преступник попытался сбежать. Тогда она закрыла дверь на ключ и вызвала полицию.

В отношении дважды судимого за хищения мужчины было возбуждено уголовное дело.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил гражданину наказание в виде 350 часов обязательных работ», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.