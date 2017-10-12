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Криминал | В Пензе «представитель мэрии» выманил деньги у администратора кафе

12.10.2017|17:13
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В Пензе проводится проверка по факту телефонного мошенничества. С соответствующим заявлением в полицию обратилась администратор кафе, расположенного на улице Московской.

Женщина рассказала, что на ее рабочий телефон позвонил мужчина, назвавшийся представителем администрации Пензы, и попросил забронировать два столика для сотрудников мэрии.

При этом незнакомец уточнил, что для гостей привезут элитный алкоголь, за который заведение должно заплатить 43 000 рублей.

«Следуя указаниям звонившего, администратор перевела на счет абонентского номера сотовой связи деньги в сумме 43 000 рублей. Однако алкогольная продукция получена не была, а телефоны незнакомца оказались отключены», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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