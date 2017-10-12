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Криминал | 22-летняя кузнечанка заплатит 6 тысяч рублей за ложный донос

12.10.2017|16:22
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Кузнецкий суд признал виновной 22-летнюю местную жительницу в ложном доносе о похищении сотового телефона.

В июле девушка, когда шла к остановке, потеряла телефон и обратилась в полицию. Однако стражам порядка она сказала, что телефон якобы похитили из правого заднего кармана ее джинсов.

По заявлению кузнечанки была проведена проверка. Во время судебного разбирательства она признала вину и раскаялась.

«В результате своих умышленных преступных действий, выразившихся в заведомо ложном доносе о совершении преступления, гражданка нарушила нормальную деятельность органов следствия и дознания по изобличению преступников, раскрытию преступления», - сообщили в Кузнецком районном суде.

В итоге женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.

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