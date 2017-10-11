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Криминал | В 2017 году пензенцы чаще всего крали одежду, золото и спиртное

11.10.2017|10:15
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В 2017 году в Пензенской области значительную часть (почти 50%) от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества. Такой вывод сделали в прокуратуре.

Как оказалось, наиболее распространены хищения спортивной и молодежной одежды, обуви в крупных торговых центрах на улицах Московской, Кирова, Суворова. Нередки факты хищений дорогой верхней одежды: шуб, пальто, золотых изделий.

К примеру, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи золотой цепочки стоимостью выше 15 000 рублей из ювелирного отдела торгового центра на Суворова.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновй, велик соблазн у пензенцев попробовать дорогие спиртные напитки.

Из магазина беспошлинной торговли на улице Ворошилова любитель элитного алкоголя украл виски по цене более 20 000 рублей.

«Среди редких предметов хищения в текущем году в магазинах города и области можно назвать курительную трубку и электронные сигареты», - уточнила Светлана Артамонова.

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Гость|11.10.2017 10:46|

penzainform.ru писал(a):

Из магазина беспошлинной торговли на улице Ворошилова
ШТО? ШТО? Што? Это когда на улице Ворошилова появился пункт пересечения госграницы?????

Имя: Гость
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