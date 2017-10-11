11.10.2017 | 10:15

В 2017 году в Пензенской области значительную часть (почти 50%) от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи чужого имущества. Такой вывод сделали в прокуратуре.

Как оказалось, наиболее распространены хищения спортивной и молодежной одежды, обуви в крупных торговых центрах на улицах Московской, Кирова, Суворова. Нередки факты хищений дорогой верхней одежды: шуб, пальто, золотых изделий.

К примеру, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи золотой цепочки стоимостью выше 15 000 рублей из ювелирного отдела торгового центра на Суворова.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновй, велик соблазн у пензенцев попробовать дорогие спиртные напитки.

Из магазина беспошлинной торговли на улице Ворошилова любитель элитного алкоголя украл виски по цене более 20 000 рублей.

«Среди редких предметов хищения в текущем году в магазинах города и области можно назвать курительную трубку и электронные сигареты», - уточнила Светлана Артамонова.