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Криминал | Мокшанскому пенсионеру подменили деньги на билеты «Банка приколов»

11.10.2017|16:56
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Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у 77-летнего жителя Мокшана 12 тысяч рублей.

Пенсионер рассказал стражам порядка, что к нему в дом вошли двое мужчин славянской внешности и забрали деньги из трельяжа, оставив вместо купюр билеты «Банка приколов».

«По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России и указали приметы разыскиваемых.

Одному из них на вид 45-50 лет, рост 165-170 см. У мужчины среднее телосложение, темные короткие волосы, челка зачесана набок. На нем была темно-серая укороченная матерчатая куртка.

Второму подозреваемому на вид 25-30 лет, рост 165-170 см. У него худощавое телосложение и тоже темные короткие волосы. Мужчина был в темно-серой матерчатой куртке и темных брюках.

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Гость|11.10.2017 17:48|

Тайна следствия....

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