10.10.2017 | 18:03

54-летнего жителя Мокшанского района признали виновным в причинении смерти по неосторожности 37-летней сожительнице.

В июле мужчина пришел к гражданской жене, которая гостила у своей матери в селе Плесс. Тут они поссорились на почве измены сожительницы.

«В ходе выяснения отношений осужденный нанес один удар рукой по лицу потерпевшей, отчего последняя упала и ударилась затылочной частью головы о кирпичную голландку, получив закрытую черепно-мозговую травму», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

После случившегося в больницу женщина не обращалась и через пять дней скончалась в доме сожителя.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - резюмировали в ведомстве.