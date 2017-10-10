Среди заложниц в сауне на улице Бакунина была 18-летняя девушка

10.10.2017 | 09:52

В Пензе мужчине, обвиняемому в незаконном лишении свободы двух женщин в сауне на улице Бакунина, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 6 октября 32-летний злоумышленник, угрожая оружием, взял в заложники двух девушек 18 и 26 лет. Третья успела спрятаться в одном из помещений сауны, так что агрессор не знал о ее присутствии.

«Еще две девушки успели убежать, услышав крики, что обвиняемый достал оружие. Они впоследствии и сообщили в органы полиции о случившемся», - пояснили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину. 8 октября Железнодорожный районный суд принял решение о заключении его под стражу сроком на два месяца.

«Назначены судебная медицинская экспертиза (с целью установления наличия или отсутствия телесных повреждений у потерпевших, обвиняемого), экспертиза по холодному оружию, комплексная баллистическая и дактилоскопическая экспертиза», - добавили в ведомстве.

Расследование продолжается.