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Криминал | Среди заложниц в сауне на улице Бакунина была 18-летняя девушка

10.10.2017|09:52
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В Пензе мужчине, обвиняемому в незаконном лишении свободы двух женщин в сауне на улице Бакунина, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 6 октября 32-летний злоумышленник, угрожая оружием, взял в заложники двух девушек 18 и 26 лет. Третья успела спрятаться в одном из помещений сауны, так что агрессор не знал о ее присутствии.

«Еще две девушки успели убежать, услышав крики, что обвиняемый достал оружие. Они впоследствии и сообщили в органы полиции о случившемся», - пояснили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину. 8 октября Железнодорожный районный суд принял решение о заключении его под стражу сроком на два месяца.

«Назначены судебная медицинская экспертиза (с целью установления наличия или отсутствия телесных повреждений у потерпевших, обвиняемого), экспертиза по холодному оружию, комплексная баллистическая и дактилоскопическая экспертиза», - добавили в ведомстве.

Расследование продолжается.

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Гость|10.10.2017 10:07|

Ну так самое главное: что за девушки, что они там делали, чего он от них хотел, зачем ружьем махал?

Гость|10.10.2017 10:08|

куда смотрят родители таких "девушек"?

Гость|10.10.2017 10:13|

Гость писал(a):

куда смотрят родители таких "девушек"?
Так может это и был папаша одной из них?

Гость|10.10.2017 10:14|

Гость писал(a):

Среди заложниц в сауне на улице Бакунина была 18-летняя девушка
18 лет, это хорошо или плохо для девушек, которые обитают в саунах?

Гость|10.10.2017 10:24|

Ну так уж и девушка)

Помнится однажды написали про 18-ти летнюю девочку на квадрике)

Гость|10.10.2017 10:29|

Это специальная сауна для девушек?

Гость|10.10.2017 10:34|

Женская наверное. А злоумышленник зачем то проник туда.

Гость|10.10.2017 10:51|

В сауне были внештатные сотрудницы полиции. Они и блокировали преступника.

Имя: Гость
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