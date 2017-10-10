10.10.2017 | 09:10

35-летний житель Каменки признан виновным в причинении смерти по неосторожности своему знакомому.

Трагедия произошла 28 июня. Мужская компания приехала порыбачить на реку Няньгу в Белинском районе.

«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал уговаривать водителя доехать до соседнего села навестить родственников сожительницы. Водитель отказался, пояснив, что им в таком случае не хватит топлива на обратную дорогу», - сообщили в региональном управлении СК России.

В итоге между двумя приятелями в салоне «Газели» произошла ссора. Один из них схватил двустволку и направил на оппонента. Третий, бывший свидетелем стычки, решил прекратить конфликт. Он стал вырывать ружье и случайно задел один из спусковых крючков. Грянул выстрел, и мужчина, державший оружие, упал мертвым.

В результате рыбака приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.