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Криминал | Рыбаку, случайно застрелившему приятеля на р. Няньге, вынесли приговор

10.10.2017|09:10
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35-летний житель Каменки признан виновным в причинении смерти по неосторожности своему знакомому.

Трагедия произошла 28 июня. Мужская компания приехала порыбачить на реку Няньгу в Белинском районе.

«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал уговаривать водителя доехать до соседнего села навестить родственников сожительницы. Водитель отказался, пояснив, что им в таком случае не хватит топлива на обратную дорогу», - сообщили в региональном управлении СК России.

В итоге между двумя приятелями в салоне «Газели» произошла ссора. Один из них схватил двустволку и направил на оппонента. Третий, бывший свидетелем стычки, решил прекратить конфликт. Он стал вырывать ружье и случайно задел один из спусковых крючков. Грянул выстрел, и мужчина, державший оружие, упал мертвым.

В результате рыбака приговорили к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|10.10.2017 09:21|

penzainform.ru писал(a):

Грянул выстрел, и мужчина, державший оружие, упал мертвым.

Это как? Ружье стреляет в обратную сторону, или как?

Гость|10.10.2017 09:23|

Он пряМ так и сказал, поедем к родственникам сожительницы?

Гость|10.10.2017 09:28|

Писец приговоры, за убийства.. но тут хоть срок дали

Имя: Гость
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