10.10.2017 | 17:33

36-летней жительнице города Пензы пришлось расплачиваться за чужие долги. Она лишилась имущества на общую сумму более 30 000 рублей. Кражу совершил ранее судимый гражданин, который был уверен, что возвращает свое.

«Незадолго до того, как ему был вынесен приговор за совершение аналогичного преступления, знакомый занял у него некоторую сумму денег. После выхода на свободу подозреваемый потребовал от знакомого вернуть долг, на что получил отказ. После чего подозреваемый решил совершить кражу из дома, который его должник выдал за место своего проживания», - сообщил старший следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Все происходило вечером. Злоумышленник выломал доску в оконном проеме и залез в квартиру. В тот момент настоящей хозяйки дома не было.

«Позвонила несовершеннолетняя дочь и рассказала, что в их доме включен свет, хотя никого из членов семьи не было. Ребенок испугался заходить домой», - добавил Алексей Алексеев.

После этого женщина обратилась в полицию.

Похищенное мужчина успел продать своему знакомому за 4 000 рублей. Сейчас он находится под домашним арестом. За содеянное ему грозит до шести лет тюрьмы.